Vijf zetels voor GroenLinks: “Dit is voor echt een hele mooie uitslag”

GroenLinks voelt zich met drie zetels winst ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 een winnaar. De partij steeg van twee naar vijf zetels en is daarmee de vierde partij van Den Haag.

“Dit is voor echt een hele mooie uitslag. Hier hebben we campagne voor gevoerd en daar zijn we dan ook ontzettend blij mee!”, zei lijsttrekker Arjen Kapteijns van GroenLinks Den Haag tegen Den Haag FM.

Inmiddels is 98 procent van de stemmen geteld. De vier grootste partijen zijn: Groep de Mos (9 zetels), VVD (7 zetels), D66 (6 zetels) en GroenLinks (5 zetels), check ons liveblog voor de gehele uitslag.