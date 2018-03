Vrouw aangehouden bij oprollen hennepkwekerij Laakkwartier

De politie heeft in een woning aan de Van Zeggelenlaan in het Laakkwartier woensdagavond een hennepkwekerij opgerold waarbij een 28-jarige Hagenaar is aangehouden. Het zou gaan om de bewoonster van het huis. Rond 20.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen over een conflict rondom het pand over een stroomstoring.

Er werd gedacht dat daar de oorsprong van het probleem lag. De bewoonster weigerde open te doen en vervolgens gingen de lichten in de woning uit. “Wat gek was, want korte tijd eerder waren de lichten gewoon nog aan,” vertelde een politiewoordvoerder. Daarnaast voelde de agent ter plaatse een golf van warme lucht wat deed vermoeden dat niet alles in orde was. Kort hierna heeft de politie besloten het pand binnen te vallen.

Onder de woning werden vervolgens in de kruipruimte 185 cannabisplanten gevonden. In de hoop niet gevonden en aangehouden te worden had de bewoonster zich ergens in haar huis verstopt. Toch is de vrouw gevonden en aangehouden.