WINACTIE: Vrijkaarten voor Tante Joke Karaoke in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Tante Joke Karaoke, vrijdag 30 maart in het Paard.

Het grootste live karaoke spektakel van Nederland komt eindelijk weer naar Den Haag! Heb jij zin in een knotsgekke karaoke-avond met je vrienden? Onder het motto ‘jij zingt en wij spelen’ wordt iedere zaal volledig op z’n kop gezet. Brul mee met ‘The eye of the tiger’, schreeuw mee met ‘I love rock and roll’ en doe een duet met je geliefde van de avond op ‘Summer lovin’’. Jíj bepaalt het nummer waarmee je wilt shinen. Geen podiumbeest? Geen probleem – het aanschouwende publiek heeft vanavond de zware taak om aldaar plezier te maken.

Wil jij gratis naar Tante Joke Karaoke in het Paard vrijdag 30 maart? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

