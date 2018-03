‘The Congo Tribunal’ en Walter Ligthart in Kunstlicht op Den Haag FM

5.000 paaseieren verstopt in Ringen aan Zee

Meer in

Jong en oud mag op Tweede Paasdag tussen 10.30 en 11.30 uur op het strand van Scheveningen naar paaseieren komen zoeken in het zandkunstwerk Ringen aan Zee.

Ruim 5.000 chocoladepaaseitjes worden beschikbaar gesteld door Hoogvliet Keizerstraat en zijn verstopt in de ringen. Zo’n vijftien eieren zijn van ‘goud’ en daarmee een prijs waard voor het hele gezin. Omliggende strandtenten verwelkomen de schatzoekers voor een drankje of paasbrunch (met korting) op vertoon van je deelnamebewijs.

De vinders van een gouden ei maken onder meer kans op overnachtingen in een Haags Strandhuisje, een surfles voor het hele gezin bij Surfschool Aloha, een waardebon voor strandtent Boonoonoonoos, entreekaarten voor de musical ‘Hans en Grietje’ in het Circustheater gratis ritjes in het reuzenrad op De Pier en vrijkaarten voor het Haags Historisch Museum.

De paasactie maakt deel uit van Feest aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen.