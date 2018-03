Filmmaker Sinan Can filmde in Kalifaat: “Erg naar gevoel van wat ik gezien heb”

Deze vrijdag start het Movies that Matter Festival. Tot en met zaterdag 31 maart kan je in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui naar zo’n zeventig speelfilms en documentaires over mensenrechten, vrede en vrijheid.

Zaterdag is er een bijzondere première op het festival. Je kan dan kijken naar de documentaire ‘De verloren kinderen van het Kalifaat’ van Sinan Can, die eerder documentaires maakte als ‘Bloedbroeders’ en ‘In het spoor van IS’. Voor zijn nieuwe film ‘De verloren kinderen van het kalifaat’ ging hij terug naar Irak en Syrië.

“Ik ben met een vader van twee IS-strijders naar het Kalifaat gegaan, op zoek naar zijn kinderen”, vertelde Can in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Van wat ik daar gezien heb krijg ik een erg naar gevoel. Raqqa, de hoofdstad, is helemaal verwoest. Er hangt een hele sterke geur van mensen die onder het puin liggen weg te rotten.”

De première van de documentaire is zaterdag in de Grote Zaal van het Theater aan het Spui. Voorafgaand wordt Sinan Can geïnterviewd over de film. ‘De verloren kinderen van het kalifaat’ wordt maandag om 21.00 uur uitgezonden op NPO2.

Luister hier naar het interview met Sinan Can op Den Haag FM.