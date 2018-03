Hardop dromen over de toekomst van Den Haag in The Student Hotel

In The Student Hotel aan de Hoefkade werd donderdag het evenement The Future of The Hague gehouden.

Verschillende sprekers en bezoekers kwamen daar samen om hun toekomstdromen voor Den Haag te delen. Onder meer wethouder Saskia Bruines van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, designer Omar Munie, hoofd marketing Gijs Meijer van het Gemeentemuseum Den Haag en directeur Marco Esser van het The Hague Marketing Bureau werkten mee aan het event. Ook waren er culturele activiteiten, waaronder een optreden van zanger Pat Smith.

The Student Hotel, dat onlangs compleet gerestyled is, wordt voor een groot deel bevolkt door (internationale) studenten die tijdelijk in Den Haag verblijven. Maar ook toeristen maken gebruik van de hotelkamers. Bij het hotel zitten verder een restaurant, de multifunctionele zalen van The Bazaar of Ideas en Collab met flexibele werkplekken die te huur zijn voor freelancers en start-ups.