Henk Bres voor PVV in gemeenteraad en Groep de Mos zakt naar acht zetels

Groep de Mos/Hart voor Den Haag krijgt acht zetels in de gemeenteraad en geen negen. Dat blijkt uit de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezing die vrijdag bekend is gemaakt.

De Haagse Stadspartij krijgt drie in plaats van twee zetels. Verder is Henk Bres met voorkeurstemmen gekozen. Hij neemt zitting in de gemeenteraad namens de PVV.

Bij de PvdA is ook een raadslid met voorkeurstemmen gekozen. Janneke Holman in plaats van Bülent Aydin. Voor CDA gaat Michel Rogier toch niet de raad in, maar ook een kandidaat met voorkeurstemmen: Kavish Partiman.