Liever Lokaal: Bespaar met De Hofpas op je boodschappen

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Voordelig boodschappen doen, kost de nodige tijd en moeite. Zeker als je vaak uit moet wijken naar de markt, B-merken moet gaan kopen en alle reclamefolders af moet gaan op zoek naar de beste aanbiedingen. En het is je vast weleens overkomen; heb je eindelijk jouw product in de aanbieding gespot, is de actie verlopen.

Bij onze Hofpas-partners kan je altijd terecht voor voordelige aanbiedingen. Zo bespaar je tientallen euro’s per maand én koop je nog steeds de beste kwaliteit. Profiteer ook van alle voordelen van De Hofpas en vraag hem gratis aan via dehofpas.nl.

Je dagelijkse boodschappen met Hofpaskorting:

Supermarkt de Goudse Hoek: 15% korting

Minimarkt Haags Hofkwartier: 10% korting op het hele assortiment m.u.v. sigaretten, telefoonkaarten, money transfer en ov.

Supermarkt Mikros: 10% korting op groente en fruit

Madal Bal Biologische supermarkt: Bij besteding van €10,- of meer een gratis biologische snackreep van Taste of Nature.

Ekoplaza Rijswijk: 20% korting op alle dagverse broden tussen 17:00 en 19:00 uur

Spar City Korte Poten: Bij besteding van €14,95 10% kassakorting op alle boodschappen m.u.v. tabak, bier en geneesmiddelen. Op online bezorgen 15% korting wanneer je meer dan €19,95 besteed en gratis thuisbezorgd!

Groente en Fruit

Minimaal 250 gram groente per dag en twee stuks fruit. Dit haal je bij maar liefst 5 Hofpaspartners in de regio!

Eddy en Marry Polak groenten en fruit: Boerenkool- of zuurkoolstamppot van €5,95 voor €4,95 per portie (500 gram).

RUTTEN Le spécialiste du frais: 10% korting op het hele assortiment

Otten’s Groente & Fruit: Versgeperste jus d’orange voor €1,75 in plaats van €2,50.

Vertelman groente en fruit: 3 bakjes salade van 225 gr. voor € 3,98. Normaal tussen de €4,50 en €6,-

Joe’s Shop: Bij elke aankoop boven de €10,- een gratis biologisch sap cadeau. En ook te bestellen voor thuis of op kantoor via de webshop van De Hofpas!

Brood

We eten het bijna elke dag! De Hofpas heeft meerdere partners met een mooie brood- aanbieding. Lekker en altijd vers!

Bakkerij Klink: Alle volkorenbroden €2,25 i.p.v. €2,75

Ashok Surinaamse Bakkerij: 2 extra Surinaamse puntjes bij een aankoop van 10 puntjes voor € 2,-

Lekker Brood: 50% korting op Brood en Banket, tussen 16.00 en 18.00 uur

Ook profiteren van deze aanbiedingen? Dat kan! De Hofpas is er voor iedereen je kunt hem gratis aanvragen op dehofpas.nl.