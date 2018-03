Onzichtbaar Den Haag: “Het zwarte gat heeft een berg aan ervaring opgeleverd”

Fleurtje Thuiszorg: “Mantelzorg is vaak zowel mentaal als lichamelijk te zwaar voor familieleden”

Onzichtbaar Den Haag werd onlangs uitgeroepen tot ‘meest inspirerende sociaal ondernemer van Den Haag’. Ondernemer Boy Zandbergen, die het bedrijf heeft opgericht, was vrijdag samen met Gert van Ieperen te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Drie Haagse sociale ondernemingen waren genomineerd voor de prijs. Ze werden daarmee beloond voor hun inzet om mensen die zelf minder makkelijk aan werk komen, toch aan een baan te helpen. Het publiek bepaalde via een online stemming wie de titel het meest verdiende. Uiteindelijk kreeg Onzichtbaar Den Haag duizend stemmen van de in totaal 1.600 uitgebrachte stemmen.

Onzichtbaar Den Haag levert ervaringsdeskundigen om trainingen te geven aan mensen die werkzaam zijn op het gebied van dakloosheid, schulden en gezondheidszorg. “We zijn een team van mensen die allemaal cliënt zijn geweest van de hulpverlening. We zijn allemaal ooit verslaafd geweest, dak- of thuisloos geweest of hebben schulden gehad. Dat zwarte gat heeft een berg aan ervaring opgeleverd.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Boy Zandbergen en Gert van Ieperen op Den Haag FM.