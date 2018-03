Rapper Def P: “De kunstvorm van rap leent zich als geen ander voor het soort gevoelens van een vluchteling”

Deze vrijdag start het Movies that Matter Festival. Tot en met zaterdag 31 maart kan je in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui naar zo’n zeventig speelfilms en documentaires over mensenrechten, vrede en vrijheid.

Zaterdag kan je onder meer kijken naar de documentaire ‘Onderkomen’ van Jacqueline van Vugt. De film gaat over drie Afghaanse jongens die gevlucht zijn naar Nederland. Om de tijd te doden sporten ze veel en maken ze muziek. Rapper Def P. (foto) van Osdorp Posse werd gevraagd om met een van hen een nieuw nummer te maken. “De kunstvorm van rap leent zich als geen ander voor dit soort gevoelens. Het is echt een jongen met een verhaal. Hij uit al zijn frustraties en ongenoegen in zijn teksten”, vertelde Pascal Griffioen, zoals de rapper in het echt het, in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

“Het is een mooie film met een goed verhaal. Meestal hoor je dit soort dingen in het nieuws en dan blijft het een ver van mijn bed show. Maar een documentaire als dit brengt het wel heel dichtbij en dan zie je dat het lang niet zo makkelijk voor hen is als veel mensen denken. Je krijgt echt een inkijkje in het leven van de jongens.”

5.000 euro

De film ‘Onderkomen’ is geselecteerd voor de competitie Dutch Movies Matter van het festival en maakt daarmee kans op een Gouden Vlinder voor beste Nederlandse film en 5.000 euro. Een internationale jury van filmprofessionals kiest de winnaar. Na de vertoning van de film zaterdag, treden Def P en de Afghaanse Ghullam op in de foyer van het Theater aan het Spui.

Luister hier naar het interview met Def P. op Den Haag FM.