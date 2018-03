‘The Congo Tribunal’ en Walter Ligthart in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan ‘The Congo Tribunal’ van kunstinstelling Stroom en het Movies that Matter Festival. Verder hoor je in het programma meer over het terugtreden van Walter Ligthart bij Het Nationale Theater.

De documentaire en installatie ‘The Congo Tribunal‘ gaat over de ‘vergeten’ burgeroorlog die al meer dan twintig jaar een gebied zo groot als West-Europa tot een levende hel maakt. Theatermaker en kunstenaar Milo Rau bracht slachtoffers, daders, getuigen en analisten van de Congolese oorlog bij elkaar voor een burgertribunaal. We praten erover met Sofia Stolk van Movies that Matter.

Walter Ligthart stond aan de basis van de fusie tussen Het Nationale Toneel met de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui. De fusie is een feit: Het Nationale Theater ging in januari 2017 van start. Nu de trein rijdt vindt Ligthart het tijd om terug te treden. In Kunstlicht werpt hij, met een pamflet op zak, een blik in de toekomst van Den Haag als kunststad.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en agendatips. Presentatie: Eric Korsten.