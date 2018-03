Filmmaker Sinan Can filmde in Kalifaat: “Erg naar gevoel van wat ik gezien heb”

“Ypenburgers doen zelf onderzoek naar doodsoorzaak Orlando”

De doodsoorzaak van Orlando Boldewijn is nog steeds een groot raadsel. De Rotterdamse jongen werd eind februari dood gevonden in een meertje aan het Böttgerwater in Ypenburg. Vrijdagochtend zette misdaaddeskundige Martijn Mastenbroek op Den Haag FM de zaken op een rijtje.

“Gister werd bekend dat Orlando op het vissersbootje is geweest dat door de politie in beslag werd genomen”, vertelt Martijn in het programma Haagse Ochtendradio. “Hij is ook gevonden op de plek waar de 27-jarige eigenaar van het bootje regelmatig zit te vissen. Toch ziet de politie de eigenaar als getuige en niet als verdachte.” Volgens Mastenbroek leeft de zaak heel erg in Ypenburg. “Veel buurtbewoners denken mee met de politie en een aantal doen zelfs zelfstandig onderzoek.”

De politie weet nog altijd niet precies wat er in de laatste uren van Orlando’s leven is gebeurd. Er zijn twintig agenten op de zaak gezet en de politie roept nog altijd op om aanwijzingen te melden.

Luister hier naar het interview met Martijn Mastenbroek op Den Haag FM.