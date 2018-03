Fleurtje Thuiszorg: “Mantelzorg is vaak zowel mentaal als lichamelijk te zwaar voor familieleden”

De Haagse ondernemer Dilan Dogan start een nieuw bedrijf naast het uitzendbureau dat zij al jaren runt. Met Fleurtje Thuiszorg wil ze zorg op maat bieden aan kwetsbare ouderen.

Vrijdag was Dogan te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. “Ik heb al jaren ervaring in de zorgsector en zag wat er misging, zoals vereenzaming en soms ook ondervoeding. Ik vond dat dat anders moest. Wij willen 24 uur per dag klaar staan voor de cliënten.”

De overheid doet de laatste jaren steeds meer een beroep op familieleden om zorgtaken op zich te nemen. De gemeente Den Haag zet zich daarom bijvoorbeeld actief in om mantelzorgers te waarderen. Dilan Dogan denkt dat men daar uiteindelijk op terug zal komen. “Gezinnen hebben het zo druk en steeds minder tijd voor de ouderen. Maar mensen willen wel steeds langer thuis blijven wonen. Ik denk dat het vaak zowel mentaal als lichamelijk te zwaar is voor familieleden. Wij hebben daarvoor getrainde mensen.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Dilan Dogan op Den Haag FM.