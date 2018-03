Movies that Matter Festival geopend door burgemeester Pauline Krikke

Burgemeester Pauline Krikke heeft vrijdag het Movies that Matter Festival geopend. Tot en met komende zaterdag 31 maart presenteert het festival in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui zo’n zeventig speelfilms en documentaires over mensenrechten, vrede en vrijheid in combinatie met debatten, lezingen, exposities en live muziek.

Het festival kent twee hoofdprogramma’s: ‘Activist‘ met documentaires over mensenrechtenverdedigers, en ‘Camera Justitia‘, met films en debat over het belang van de rechtsstaat en de strijd tegen straffeloosheid. Nieuw dit jaar is het competitieprogramma ‘Dutch Movies Matter‘ met Nederlandse speelfilms en documentaires.

Den Haag FM is mediapartner van het festival en besteedt daarom deze week regelmatig aandacht aan het evenement.

