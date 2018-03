Stad en strand verbonden met ‘blauwe golf’

WINACTIE: Vrijkaarten voor Tante Joke Karaoke in het Paard

De route van de Haagse binnenstad naar zee, en andersom, wordt vanaf dit voorjaar extra gemarkeerd met een city-coast-route. Het eerste onderdeel hiervan is de Blauwe Golf.

Vanaf deze week worden dertig bakens als een lint op de route van Den Haag Centraal naar de Boulevard geplaatst. Twee markante objecten kleuren het begin- en eindpunt. Met dit zichtbare project legt de organisatie van Feest aan Zee – de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen – de verbinding tussen ‘city’ en ‘coast’ om mensen nog bekender te maken met Den Haag als stad aan zee. Over een afstand van vijf kilometer begeleiden de bakens bezoekers tussen stad en strand. In de avond licht de kop van het baken blauw op. In april komt er ook een city-coast-fietsroute.

Uit onderzoek bleek eerder dat maar weinig mensen weten dat de binnenstad van Den Haag slechts op ‘een kwartiertje’ van de zee ligt. Andersom geldt dat bezoekers op Scheveningen niet altijd beseffen dat de binnenstad, op een spreekwoordelijke steenworp afstand is.