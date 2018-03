Festival South by Southwest in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het festival South by Southwest in de Amerikaanse stad Houston.

Op het jaarlijkse festival op het snijvlak van interactieve media, film en muziek organiseerde de Haagse ondernemer Danny Frietman voor het tweede jaar New Dutch Wave, een platform voor Nederlandse creativiteit en ondernemerschap. Danny werkte daarbij samen met StartupDelta, een Nederlands programma voor startups, onder leiding van Prins Constantijn.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Herman van Beek en Marco Baaij.