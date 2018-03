Festival South by Southwest in Mediamix op Den Haag FM

Haagse Wetswinkel: “Zonder nieuwe sponsors wordt het moeilijk ons werk te blijven doen”

Sinds 1972 geeft de Haagse Wetswinkel gratis juridisch advies aan mensen met een kleine beurs. Door de inzet van rechtenstudenten is de dienstverlening echt gratis, dus geen kleine lettertjes. In het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM spraken we erover met Serop Ayvazyan en Gerwin Koopman.

Aanvankelijk organiseerde de Wetswinkel op verschillende locaties in de stad spreekuren. Later volgde een eigen pand en sinds de zomer van 2012 heeft de Wetswinkel haar intrek genomen in de Centrale Bibliotheek en zijn er spreekuren in wijkbibliothkeken. “De meeste hulpvragen die we krijgen gaan om conflicten met verhuurders. Heel veel mensen hebben problemen met huurwoningen die niet voldoen, dingen die kapot zijn of huurbazen die de borg niet terug willen geven.”

Sponsoring is essentieel voor de Haagse Wetswinkel, aangezien de gemeente Den Haag geen subsidie meer verleent. “We hebben de afgelopen jaren ondersteuning gekregen van het gerenommeerde advocatenkantoor Pels Rijcken. Dat loopt dit jaar af. We hopen nieuwe sponsors te vinden. Want zonder nieuwe sponsors wordt het moeilijk ons werk te blijven doen. We hopen dat er partijen zijn die ons willen helpen.”

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Serop Ayvazyan en Gerwin Koopman op Den Haag FM.