Oproep kunstinstellingen aan nieuw te vormen stadsbestuur: “Stop cultuur niet in een hokje”

Onder de titel ‘Zes voorstellen voor de stad – Naar een Haagse Investeringsagenda’ hebben vijf grote Haagse cultuurinstellingen een pamflet opgesteld voor de partijen die gaan onderhandelen over een nieuw stadsbestuur.

Het Nationale Theater, Gemeentemuseum Den Haag, Mauritshuis, Nederlands Dans Theater en Residentie Orkest proberen zo cultuur een stevige plek te geven in het te maken coalitieakkoord tussen de partijen. “Wij gaan een oproep doen om kunst en cultuur een goede plek te geven naast wonen, werken en gezondheidszorg. Maak dan ook een pijler van cultuur, zodanig dat cultuur gekoppeld wordt aan ontwikkelingen in de stad. Stop cultuur niet in een hokje”, zei vertrekkend directeur Walter Ligthart van Het Nationale Theater in het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM.

“In De Binckhorst wordt een nieuwe wijk ontwikkeld. Maar wat betekent dat vervolgens voor de cultuurvoorzieningen die er moeten komen”, vraagt Ligthart zich af. “We zijn druk met het Onderwijs en Cultuur Complex op het Spui, maar verbindt ook andere plekken in de stad met elkaar, zoals het Spui en het Museumkwartier.” Andere belangrijke punten in het pamflet zijn voor de vijf instellingen de ombouw van de Amerikaanse ambassade tot Eschermuseum, de instelling van een vaste cultuurraad voor de stad, meer aandacht voor cultuuronderwijs en een beter plan om het kunstleven van Den Haag te promoten.

Foto: Pixabay

Luister hier naar het interview met Walter Ligthart op Den Haag FM.