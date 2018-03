Festival South by Southwest in Mediamix op Den Haag FM

Speakeasy wint muziekwedstrijd Talent Event

De rockband Speakeasy heeft zaterdagavond de muziekwedstrijd Talent Event gewonnen. Honderden mensen kwamen naar de finale in de grote zaal van het Paard.

Speakeasy versloeg de singer/songwriters Sophie Voogd en Louise, de rockband Beyond the Moon en rapper Jxck Abstract. Naast de jury telde de stem van het publiek mee als vijfde jurylid. Uiteindelijk bleek de publieksstem doorslaggevend voor de einduitslag. Naast de hoofdprijs won Speakeasy dus ook de Publieksprijs. De Promotieprijs ging naar de groep Beyond the Moon.

Onderdeel van het prijzenpakket voor de winnaar is een serie festivaloptredens in de komende zomermaanden. Speakeasy zal onder meer optreden tijdens het Bevrijdingsfestival Den Haag, Kaderock, Schollenpop en het Zeeheldenfestival.

Foto: Richard Kanters