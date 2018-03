Toni Braxton en George Ezra in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Toni Braxton en George Ezra (foto).

Is ineens Toni Braxton terug, je weet wel de soulzangeres uit de tijd dat het R & B genoemd werd. Hits als ‘Unbreak my heart’ en ‘He wasn’t man enough for me’ scoorde ze 15 tot 20 terug, maar ze heeft weer een nieuw album. Zondagavond hoor je een track van die plaat, net als van het nieuwe George Ezra-album, dat afgelopen week verscheen.

Meer verse releases zijn er van Anouk, Ronnie Flex, Snow Patrol, Courtney Marie Andrews, HAEVN, Shawn Mendes, Jack White en Claw Boys Claw. Tevens covert Elvis Costello een song van Johnny Cash en de band Superorganism waagt zich aan ‘Havana’ van Camila Cabello.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).