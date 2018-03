Cel voor mensenhandel door Hongaarse familie

Meer in

Negen leden van een Hongaarse familie hebben celstraffen gekregen van 5 tot 41 maanden voor mensenhandel en witwassen. De rechtbank in Den Haag vindt het ook bewezen dat ze een criminele organisatie vormden. Een tiende verdachte, geen lid van de familie, kreeg 10 maanden cel.

De familieleden, van wie de meesten in Den Haag wonen, haalden zeker zestien jonge Hongaarse vrouwen naar Nederland toe om voor hen in de prostitutie te werken, veelal in de Doubletstraat.

De vrouwen, tussen de achttien en begin twintig, maakten lange dagen en moesten de opbrengsten van hun werkzaamheden deels of helemaal afdragen aan de betrokkenen. De verdachten kozen bewust vrouwen uit die in een moeilijke of kwetsbare positie zaten.

Witwassen

Volgens de rechtbank zijn twee verdachten ook schuldig aan witwassen van geld door het ontduiken van de belasting. Het Openbaar Ministerie had straffen geëist tussen de anderhalf en vijf jaar cel. Het proces duurde drie weken.