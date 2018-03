Dossier Mastenbroek op Den Haag FM over brandveiligheid en gevaren online homo-dating

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdag onder meer stilgestaan bij de gevaren van online homo-dating. Een moeder vertelt openhartig hoe haar zoon in het web van datingapps belandde en verstrikt raakte in allerlei afspraakjes met veelal oudere mannen. Ook geeft een ervaren dater een kijkje in de wereld van afspraakjes en gevaren. De zeventienjarige Orlando Boldewijn had vorige maand ook een afspraakje via een datingapp. Hij werd een week later levenloos gevonden in een meertje bij Ypenburg. De homocommunity reageert geschokt.

Tips voor het voorkomen van brand – gebaseerd op de meest voorkomende brandoorzaken – kom je vanaf nu overal in Haaglanden tegen. Tien nieuwe posters sieren de brandweerauto’s van Brandweer Haaglanden. Het brandweerkorps verwacht met deze korte, rondrijdende boodschappen veel inwoners in de regio te bereiken. In Dossier Mastenbroek benadrukt een woordvoerder van de Haagse brandweer nogmaals het belang van rookmelders. En hoe vaak moet je eigenlijk de schoorsteen vegen?

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.