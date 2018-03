Gewapende overval op Poolse supermarkt in Bouwlust

Een Poolse supermarkt aan de Bouwlustlaan is zondagavond overvallen. Volgens de politie zijn daarbij wapens gebruikt. Het is niet duidelijk of er iets buit is gemaakt.

De politie is op zoek naar twee getinte mannen, die donkere kleding dragen. De ene verdachte is 185 lang, heeft brede schouders, haar omhoog en droeg een bivakmuts. De tweede verdachte is 170 lang, heeft een normaal postuur en een scheiding in het haar.

De politie heeft in de buurt gezocht, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden voor de overval.