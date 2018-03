Haags team wint NK legpuzzelen

Het NK Legpuzzelen in Roelofarendsveen is afgelopen weekend gewonnen door het team Sondervan der Ham uit Den Haag. Samen met 27 andere teams kregen zij tijdens de finale de uitdaging om een puzzel van duizend stukjes zo snel mogelijk te maken.

De Hagenaars kregen het voor elkaar om de puzzel van duizend stukjes in 1 uur 8 minuten en 35 seconden te leggen, wat goed genoeg was voor de winst van deze prestigieuze titel.

Net NK Legpuzzelen begon in 2010 als geintje aan de bar onder de naam OVLK (Open Veense Legpuzzel Kampioenschappen) en er deden twintig teams van vier personen mee. In 2017 is het steeds groeiende evenement omgedoopt tot het NK legpuzzelen. In totaal streden dit jaar 246 teams voor de titel beste puzzelaar, zo’n duizend man vanuit het hele land.

Foto: Pxhere