Haagse Angelique Pronk wil voor goed doel meedoen aan ‘Expeditie Robinson’

De Haagse Angelique Pronk wil meedoen aan het televisieprogramma ‘Expeditie Robinson’ om geld op te halen voor een goed doel: een tandartscentrum in Nepal. Maandag vertelde ze erover in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Om kans te maken op een plek in het programma moeten de kandidaten opdrachten uitvoeren en daarvan filmpjes online plaatsen. “Vorig jaar heb ik als vrijwilliger mogen werken in een Dental Camp in Nepal en sindsdien loop ik met het idee rond om de faciliteiten voor de arme kinderen te verbeteren”, verklaart Angelique haar keuze voor het goede doel. Tot nu toe heeft de tandartsassistente uit de Schilderswijk ruim 150 stemmen in de wacht gesleept, terwijl ze er minstens 4.000 nodig heeft. “Maar de redactie van het programma kiest ook nog zelf mensen uit.”

Wil jij Angelique steunen? Stem dan hier op haar nominatie voor ‘Expeditie Robinson’.

Luister hier naar het interview met Angelique Pronk op Den Haag FM.