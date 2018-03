Honderd Scheveningse gezinnen de dupe van verkeerde uitvoering Europese pulsviswetgeving

Ruim honderd Scheveningse gezinnen zijn de dupe geworden van een verkeerde uitvoering van Europese wetgeving op het gebied van pulsvissen. Scheveninger Cees Pluimgraaf van het CDA is teleurgesteld. “Er zijn 84 schepen die zijn voorzien van extra apparatuur. Per schip is dat een investering van vier ton”, zei Pluimgraaf in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Bij de experimentele manier van vissen laten de vissers met elektrische schokjes platvissen hun net inzwemmen, in plaats van met zware kettingen tegen de zeebodem te slaan. Nu blijkt dat dat de overheid sinds 2010 tientallen foutief verstrekte vergunningen om te pulsvissen heeft toegekend. Het moest gaan om wetenschappelijk onderzoek, maar het bleek een truc om de vergunningen binnen te halen en er commercieel mee te vissen. Het Europees Parlement stemde in januari voor een totaalverbod op pulsvissen, tot woede van Nederlandse vissers en de Nederlandse regering.

In totaal is de Scheveningse visserij voor 32 miljoen euro het schip ingegaan. Cees Pluimgraaf van het CDA werpt zich op als pleitbezorger van de Scheveningse visserij. “De grote rederijen schrijven dat verlies wel weer af, maar als je een eenpitter bent, loop je al gelijk vier ton achter. Dat is zwaar irritant.” Pluimgraaf hoop dat het de Nederlandse regering alsnog lukt om het verbod van tafel te krijgen.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Cees Pluimgraaf op Den Haag FM.