Kapotte klok Grote Kerk loopt maandag weer goed

De klok op de Haagse Toren is kapot. De wijzerplaten geven verschillende tijden aan. Het ding wordt maandag gerepareerd, zegt stadsbeiaardier Gijsbert Kok.

Minimaal één van de wijzerplaten loopt ongeveer een kwartier achter. Volgens de beiaardier is er inderdaad een storing. Die zou eigenlijk vrijdag verholpen worden, maar de monteur mocht toen de kerk niet in omdat de Olympiërs werden gehuldigd in de kerk. Dat had volgens de klokkenspeler te maken met de beveiliging van het evenement.

De monteur komt nu maandag terug om de boel te repareren, zegt Gijsbert Kok.

Foto: Eelco van der Waals