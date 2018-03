Megaklus verkeersroute Kijkduin-Houtrust van start

Maandag is begonnen met de grootscheepse herinrichting van de weg tussen Kijkduin en Houtust. De werkzaamheden, die ruim een jaar gaan duren, zorgde maandagochtend voor drukte op de omliggende wegen. Onder meer op de Laan van Meerdervoort stond het verkeer vast.

De werkzaamheden gebeuren in negen delen, zodat altijd wel ergens de weg is opgebroken. Maandag is begonnen met het opbreken wegen rondom de Kijkduinsestraat en de Machiel Vrijenhoeklaan. Het is nodig vanwege de aanleg van een nieuw riool, maar ook wil de gemeente de weg veiliger maken.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was het daardoor extra druk op de alternatieve routes, maar bleef een verkeerschaos uit. Op beelden van Regio15 is te zien hoe een lange file ontstaat op de Laan van Meerdervoort en de Machiel Vrijenhoeklaan. Eerder werd al door de gemeente berekend dat de vertraging op kan lopen tot een half uur.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website: kijkduinhoutrust.nl.