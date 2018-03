WINACTIE: Vrijkaarten voor Maceo Parker in het Paard

Ondernemersgala brengt 170.000 euro op voor goede doelen

Bij het Ondernemersgala Den Haag is zaterdagavond 170.000 euro opgehaald voor Unicef en de Linda.foundation. Vorig jaar bracht het gala, dat nu voor de dertiende keer is gehouden, wat minder op. Het feest werd gehouden in het Atrium van het stadhuis.

De LINDA.foundation maakt zich hard voor gezinnen die het financieel zwaar hebben in Nederland en Unicef geeft het geld uit aan kinderen die op de vlucht zijn in Syrië en de landen eromheen. Vorig jaar werd bij het gala ruim 153.000 euro opgehaald voor Unicef en Fonds Slachtofferhulp.

Studenten van het ROC Mondriaan hebben de gasten ontvangen en waren verantwoordelijk voor de bediening. Chefkoks van Beachclub WIJ, Kurhaus, Waterproef en Cottontree City maakten het diner. Het thema van het gala was 200 jaar Badplaats Scheveningen.

Foto’s: Richard Mulder

