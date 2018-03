Prijzenregen op Movies that Matter Festival

Afgelopen vrijdag is het Movies that Matter Festival van start gegaan. Tot en met komende zaterdag kan je in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui naar tientallen speelfilms en documentaires, die te maken hebben met mensenrechten, vrede en vrijheid. Artistiek directeur Dirk van der Straaten van het festival spreekt van een “recordbrekend” aantal bezoekers in het eerste weekend.

Tijdens het festival worden ook verschillende prijzen uitgereikt. Zo worden acht films en mensenrechtenactivisten in de spotlights gezet tijdens het Activist-programma. Een internationale jury onder leiding van oud-minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking reikt woensdag awards uit aan een activist en de beste film. “Het is natuurlijk heel gebruikelijk om films en acteurs te onderscheiden, maar er is geen festival ter wereld dat ook de hoofdpersonen in documentaires onderscheidt”, vertelde Van der Straaten in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

Voor het competitieprogramma Camera Justitia zijn acht films geselecteerd over juridische dilemma’s, waarheidsvinding en de strijd tegen straffeloosheid. Een

internationale jury onder leiding van oud-burgemeester Jozias van Aartsen kent donderdag de Gouden Vlinder Camera Justitia Award en de bijbehorende 5.000 euro toe aan de regisseur van de winnende film. “Het gaat in deze films toch vooral over onrechtvaardigheid”, aldus Van der Straaten.

Dutch Movies Matter

Nieuw dit jaar is Dutch Movies Matter waarvoor zes Nederlandse documentaires zijn geselecteerd. De beste film wordt onderscheiden met een Gouden Vlinder en 5.000 euro. Andere awards op het filmfestival zijn de BNNVara Publiekprijs, de MovieZone Award en de Student’s Choice.

Luister hier naar het interview met Dirk van der Straaten op Den Haag FM.