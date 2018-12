WINACTIE: Vrijkaarten voor Maceo Parker in het Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor Maceo Parker, zaterdag 31 maart in het Paard.

Maceo Parker combineert soul, funk, jazz en Rhythm and Blues en weet zichzelf te onderscheiden door middel van buitengewone muzikaliteit en pure ambitie. Door zijn samenwerking met soul en jazz artiesten als James Brown, George Clinton en Bootsy Collins en live bijdrage naast popgroepen als Living Colour, The Red Hot Chili Peppers en The Dave Matthews Band, wist Maceo Parker een groot publiek te bereiken met zijn bijzondere sound. Op het podium komt hij het beste tot zijn recht wanneer hij zijn grenzeloze energie en passie de ruimte kan geven, en daarbij zijn publiek volledig inpalmt. Dat gaat hij ook zaterdag doen in het Paard.

Wil jij gratis naar Maceo Parker in het Paard zaterdag 31 maart? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

