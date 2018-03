Buurtbewoners Segbroek kiezen voor autovrij-experiment

Buurtbewoners van vijf straten in stadsdeel Segbroek kunnen aankomende zomer experimenteren met zogenaamde Vrijstraten. De Vrijstraat is een proefproject van Walter Dresscher, waarbij buurtbewoners met elkaar kunnen afspreken auto’s te delen om meer leefruimte in hun straat te creëren. “Een kwart van de auto’s worden minder dan één keer in de week gebruikt. Dat is zonde, want ze nemen de hele week ruimte in beslag”, zei Walter tegen Den Haag FM. Het project staat momenteel alleen voor de Fulton-, Copernicus-, Buijs Ballot-, Abrikozen-, Noordwitzstraat en de Ieplaan open.

Walter kwam op het idee om buurtbewoners aan te sporen auto’s te delen omdat hij onder sommige geparkeerde voertuigen geel uitgeslagen gras opmerkte. “Sommige auto’s staan dagenlang stil.” Dresscher hoopt dat auto-eigenaars zich aansluiten bij zijn proefproject waarbij ze een half jaar afstand doen van hun auto. De gemeente faciliteert een gratis parkeerplek terwijl de deelnemers met elkaar in gesprek gaan om afspraken te maken over de autodeling en de inrichting van hun straat.

“We hebben al veel enthousiaste bewoners gesproken, die zeggen dat ze best hun auto willen delen op de voorwaarde dat hun parkeerplekje in iets moois wordt omgevormd.” Het is niet de eerste keer dat Walter probeert om het project van de grond te krijgen. Dresscher probeerde het idee in Amsterdam te slijten. “Het werd politiek gezien wat ingewikkeld. De politiek was er niet klaar voor.”

Dresscher voorspelt dat deelnemers niet alleen een mooiere straat, maar ook een rijker gevulde portemonnee kunnen verwachten. “Mensen kunnen tussen de duizend en 1500 euro per jaar besparen. Tot 15.000 kilometer kunnen ze heel serieus besparen.” Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de website.

Luister hier naar het interview met Walter Dresscher.