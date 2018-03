Designer Omar Munie legt laatste hand aan tas beroofde burgemeester Krikke

De nieuwe handtas voor burgemeester Pauline Krikke is bijna af. Zij werd begin deze maand beroofd bij een tramhalte in de Schilderswijk. De rover ging er met haar handtas vandoor. Toen het nieuws naar buiten kwam, besloten enkele Schilderswijkers een nieuwe tas voor Krikke te maken met behulp van de bekende designer Omar Munie.

Het initiatief ontstond volgens Schilderswijker Itai Cohn spontaan onder de wijkbewoners. Ze benaderden vervolgens de beroemde Haagse tassenkunstenaar Omar Munie, die instemde om belangeloos mee te werken. Hij begeleidde de Schilderswijkers bij het maken van de tas in zijn atelier.

Maandag werd in het atlier van Munie de laatste hand gelegd aan de tas, die wordt gemaakt van gerecycled materiaal. “Het heeft echt een symbolische waarde, geen waarde in geld. Het is ook geen tas die in de winkel komt te liggen,” aldus Cohn. De tas is gemaakt in kleuren die de burgemeester volgens hem vaak draagt.

Tipje van de sluier

Het is de bedoeling dat de tas nog deze week aan burgemeester Krikke wordt gegeven. Hoe die er precies uit gaat zien, blijft nog even geheim. Maar speciaal voor Den Haag FM wilde Munie een tipje van de sluier oplichten.

Foto: Itai Cohn