Feest aan Zee: Opening strandseizoen met twee festivals

Het Haagse strandseizoen opent dit jaar met twee festivals: het BonFire Beach Fest op 20 en 21 april en Kijkduin Sunrise op 22 april.

Tijdens het BonFire Beach Fest presenteert de Franse Compagnie Carabosse op beide dagen bij museum Beelden aan Zee vanaf 20.00 uur tientallen spectaculaire vuurinstallaties. Verder zijn er optredens van DJ’s en bandjes en pakken veel strandtenten uit met live optredens, zomerse drankjes en culinaire hoogstandjes.

Het festival Kijkduin Sunrise biedt zondag 22 april een afwisselend programma voor jong en oud, met onder meer concerten van The Dawn Brothers, The Bazzookas, Lucky Fonz III en The Deaf. Beide gratis festivals zijn onderdeel van Feest aan Zee, de viering van 200 jaar badcultuur in onze stad.