Hulp voor ondernemers die Haagse dromen willen waarmaken (en 10.000 euro willen winnen)

De strijd om de Dromen Denken Doen (DDD) Award is in volle gang. Nadat Hagenaars hun problemen mochten inzenden, zijn twee weken geleden de negen ‘beste problemen’ gepresenteerd, waarvoor nu bedrijven worden gezocht om die op te lossen.

De DDD Award is een initiatief van De Haagsche Business Club en Xtra Welzijn. De ondernemer die de Award wint krijgt 10.000 euro om de oplossing van het probleem ook echt uit te voeren.

Op woensdag 4 april organiseert de DDD Award in samenwerking met de Rabobank een innovatiebijeenkomst, bedoeld om ondernemers te helpen van een idee een echt businessmodel te maken. De sessie wordt verzorgd door Robin Lommers, innovatie-expert van de Rabobank. Het is gratis en vrijblijvend, er is dus geen verplichting om daarna een plan in te dienen bij de DDD Award.

De bijeenkomst start om 16.00 uur aan de Bezuidenhoutseweg 5 in het pand van de Rabobank en duurt tot ongeveer 17.15 uur. Aansluitend is er een drankje. Interesse? Geef je op via contact@ddd-award.nl. Let op, er zijn maar 16 plaatsen beschikbaar.

Foto: Sefton Nickless (Twitter)