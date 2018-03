Last van jeukende groene vingers? Leef je uit bij de Tuindagen van Eetbaar Park

De lente is inmiddels al een weekje begonnen, maar de Haagse natuur lijkt nu pas echt in voorjaarssferen te komen. Dat betekent dat het moestuin- en tuinierseizoen ook weer ruimschoots geopend is. Wie graag wil leren tuinieren of eens lekker de handen uit de mouwen wil steken, kan terecht bij de Tuindagen op één van de locaties van Eetbaar Park.

Met de komst van de lente is het ‘zaaiseizoen’ volgens tuinierster Zairah Khan officieel weer begonnen. Ze is druk in de weer in één van de groentebedden van de moestuin in Eetbaar Park Zuiderpark. “Het leuke aan deze tuin is dat we echt alles gebruiken”, vertelt ze. “Van de takken die we gesnoeid hebben maken we bijvoorbeeld weer steuntjes waarmee de erwtjes en boontjes uit de tuin omhoog kunnen klimmen. We gooien eigenlijk niks weg en werken heel circulair”.

Handige tip

Haar collega-tuinier Menno Swaak heeft nog een handige tip voor iedereen die zelf een moestuintje wil beginnen: zoek goed uit wat je precies wil verbouwen. “Ga eerst eens in de winkel kijken, welke groenten zijn nou duur? Waar moet je veel voor betalen?” Als je díe gewassen kiest om te kweken, dan is dat volgens Swaak ook nog leuk voor je portemonnee.

Wil je graag ook wat extra ervaring opdoen in de moestuin of gewoon goed bezig zijn voor een paar uurtjes per week, kijk dan op de website van Permacultuurcentrum Den Haag voor de data van de Tuindagen.