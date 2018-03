Welzijn in de Wijk: het Mobiel Verzuim Team

Meer in

Den Haag FM besteedt elke dinsdag in het radioprogramma Haagse Ochtendradio aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Thijs van Steekelenburg, coördinator van het Mobiel Verzuim Team.

Het Mobiel Verzuim Team is actief voor 26 scholen van ROC Mondriaan, waarvan de meeste in Den Haag zitten. “We gaan op bezoek bij studenten van het ROC die eigenlijk op school horen te zitten maar niet aanwezig zijn en kijken dan wat er speelt”, vertelt Van Steekelenburg op Den Haag FM. “We komen van de Schilderswijk tot aan het Statenkwartier”.

De leerlingen hebben verschillende redenen om niet op school aanwezig te zijn zoals problemen thuis, financiële problemen of het niet kunnen combineren van een studie met het werken als mantelzorger. Het team gaat op zoek naar de juiste oplossing. “We maken zo veel mogelijk gebruik van de lijnen die de school heeft dus ook de hulp die het ROC kan bieden. Dit kunnen financiële coaches zijn maar ook maatschappelijke werkers of loopbaanchoaches.”

Luister hier naar het interview met Thijs van Steekelenburg op Den Haag FM.