Actieplan voor Huijgenspark: liever picknickers dan honden op het gras

Het Huijgenspark in de Stationsbuurt moet nodig worden aangepakt. Dat vindt althans een werkgroep van omwonenden, die pleit voor een klein laag podium, een beter gedraineerd grasveld, betere verlichting en een zogeheten ‘strandregeling’ voor loslopende honden.

Mede op basis van een buurtenquête heeft werkgroep Huijgenspark een achtpuntenplan voor het park opgesteld, dat woensdagavond in ‘Bazaar of Ideas’ aan de Hoefkade wordt gepresenteerd. Een van de voorstellen is om van 15 mei tot 15 september geen loslopende honden of aangelijnde honden toe te laten op de groene velden. Dat moet mensen dan de gelegenheid geven om te picknicken in het park.

Het podium wordt in vergelijking met een eerder ontwerp kleiner en lager en wordt, als het aan de werkgroep ligt, gebruikt voor kleinschalige optredens zonder gebruik van geluidsversterkers. Voor de programmering zijn al contacten gelegd met onder meer het conservatorium, Pakhuis de Règâh en kunstenaarscollectief Van der Duynstraat.

Foto: Eelco van der Waals