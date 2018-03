Afscheid gemeenteraad en installatie nieuwe raad op Den Haag TV

Den Haag TV zendt woensdagavond live de laatste vergadering van de huidige gemeenteraad uit. Vanaf 19.30 uur wordt in de bijzondere vergadering afscheid genomen van 26 gemeenteraadsleden.

Het is gangbaar dat politici die één termijn in de gemeenteraad hebben gezeten worden onderscheiden met een bronzen Vroedschapspenning. Politici die langer in de raad hebben gezeten krijgen doorgaans een zilveren Vroedschapspenning. Bronnen in het stadhuis melden verder dat woensdagavond twee vertrekkende raadsleden een koninklijke onderscheiding krijgen.

Donderdagavond is de installatie van de nieuwe gemeenteraad live te zien op Den Haag TV. Bij de verkiezingen van een week geleden werden vijftien partijen in de raad gekozen: Groep de Mos met 8 zetels, VVD (7), D66 (6), GroenLinks (5), PvdA (3), CDA (3), Haagse Stadspartij (3), Partij voor de Dieren (2), PVV (2), ChristenUnie/SGP (1), SP (1), Islam Democraten (1), Partij van de Eenheid (1), 50Plus (1) en Nida (1).