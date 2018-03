Groep de Mos pleit voor stadsbreed gebiedsverbod voor “haatimams”

Groep de Mos/Hart voor Den Haag wil dat er meer actie wordt ondernomen om “haatimams” in Den Haag tegen te gaan. “Als het even kan, moeten ze het land uit worden gezet.”

De partij reageert op de video die de Haagse imam Fawaz Jneid eerder op Facebook had geplaatst. In de video haalt de imam uit naar de Rotterdamse burgemeester en zou hij hem als een afvallige moslim portretteren. Jneid ontkent echter dat hij dat letterlijk zou hebben gezegd.

“Jneid heeft al een gebiedsverbod in Transvaal en Schilderswijk, maar dat is kennelijk niet genoeg om het verspreiden van gif tegen te gaan”, reageert fractievoorzitter Richard de Mos. Hij pleit voor stadsbrede gebiedsverboden, zowel voor Jneid als imam Amaouch uit België. De laatstgenoemde reageerde onder het Facebookbericht met: “Aboutaleb is gespuis.”

Toekomstperspectief

“Wij willen een toekomstperspectief voor jongeren in wijken zoals Transvaal en de Schilderswijk. Dat proces moet niet gefrustreerd worden door haatzaaiers”, stelt de Mos.

