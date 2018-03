Hans Wiegel aan de slag als verkenner: “Het is allemaal niet zo eenvoudig”

Hans Wiegel gaat op verzoek van Groep de Mos als verkenner de eerste gesprekken voeren voor het vormen van een coalitie in de gemeenteraad. Wiegel heeft voor het begin van de gesprekken al een idee over hoe een coalitieakkoord eruit kan gaan zien. “Misschien is het verstandig om te kiezen voor een niet compleet dichtgetimmerd programma, zodat ook kleinere partijen invloed kunnen uiten op de beleidsvoering,” vertelde Hans Wiegel woensdagmiddag in het IJspaleis.

Bij de Islam Democraten zijn ze blij met dit idee van Wiegel om ruimte te laten voor inspraak van kleinere partijen. De Haagse VVD laat naar aanleiding van de uitslag weten het logisch te vinden dat er met drie winnaars wordt gesproken: VVD, GroenLinks en Groep de Mos. “Uit de uitslag is gebleken dat liberaal, progressief en lokaal gewonnen hebben”, aldus Boudewijn Revis. Verder is Revis het eens met de wens van Groep de Mos voor stabiliteit in de politiek. Christine Teunisse van de Partij voor de Dieren zegt het Haags Klimaat Pact als een grondlegger te zien voor een toekomstig akkoord omdat het met 33 zetels een grote meerderheid heeft. Groep de Mos ondertekende het pact niet.

De eerste stap is volgens Wiegel “het gevoel krijgen een mogelijke coalitie te hebben gevonden”. Om dat gevoel te krijgen gaat hij om de tafel met de zeven grootste partijen. Uiteindelijk draagt Wiegel zijn bevindingen over aan een formateur. De partijen hoeven dit weekend geen gesprekken te verwachten, dan zoekt de verkenner namelijk paaseieren met zijn kleindochter.

Luister hier naar de samenvatting op Den Haag FM.