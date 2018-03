Stichting Lotje in de race voor Paul van Vliet Award

Minister Grapperhaus wil met Kamer strafrecht veranderen om “walgelijke” woorden Haagse imam

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus wil kijken of het strafrecht kan worden veranderd om verwerpelijke uitspraken eerder aan te pakken. Aanleiding zijn de uitspraken van de omstreden Haagse imam Fawaz Jneid, waar maandag in het vragenuurtje over werd gedebatteerd.

Jneid is de imam die de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in een video op Facebook onlangs een “vijand van de islam” en een “afvallige moslim” noemde.

Grapperhaus zegt dat hij “walgt” van de extremistische uitspraken van Jneid, maar dat het Openbaar Ministerie geen kans ziet om hem te vervolgen. “Tot nu toe blijft hij net, maar dan ook net, binnen de grenzen”, aldus de minister. “Hij zoekt de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en beweegt zich langs de scherpe randen van wat wel en niet is toegelaten.”

Discussie

De Tweede Kamer vroeg of het kabinet echt niets kon doen. Grapperhaus gaat kijken of het strafrecht veranderd kan worden, zei hij na afloop van de discussie met de Kamerleden. “Ik wil met de Kamer kijken hoe we kunnen zorgen dat hij dit soort dingen niet meer op internet kan doen.”

De imam heeft eerder al een gebiedsverbod gekregen van de wijken Transvaal en de Schilderswijk. Fawaz ging hiertegen in hoger beroep. Dat dient op 13 april.

Foto: still youtube