Ook Kraantje Pappie, Pete Philly, Luminize, Piñata en Son Mieux naar festival The Life I Live

Het festival The Life I Live heeft woensdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM de volledige line-up bekend gemaakt.

Onder meer Kraantje Pappie, Pete Philly, Piñata, Son Mieux, Brutus, Luminize (foto), The Brahms, Niko, VXUY en DJ Friss komen op Koningsnacht en Koningsdag naar de binnenstad van Den Haag om gratis concerten te geven. Eerder werd al de komst aangekondigd van acts als Roxeanne Hazes, Tim Knol, Andy Frasco, The Homesick, Eut, Gallowstreet en Marc O’Reilly.

Vanwege bouwwerkzaamheden op het Noordeinde en het Spuiplein is het festivalterrein dit jaar anders opgezet. Tijdens Koningsnacht verrijzen er podia op de Grote Markt, Plein, Hofplaats, Plaats, Buitenhof, Kerkplein en Lange Voorhout. Op Koningsdag zijn de winkels in de binnenstad open en blijft een deel van de muziekpodia van Koningsnacht staan. Op de Grote Markstraat is een silent disco voor kids, draait een dj zomerse deuntjes en zijn er door de hele binnenstad activiteiten.

Volledige line-up (in alfabetische volgorde):

Andy Frasco, Banana Savannah, Batobe, Boka de Banjul, Bon Voyage Organisation, Brutus, Convoi Exceptional, Dazion, Death Alley, DJ Friss, Dr. Meraki, Eut, Evil Empire Orchestra, Fets, Gallowstreet, Garden Mum, Get The Funk Outta My Kitchen, James Burki, Jean Paul Rena & The Space Invaders From The Unknown, Kel Assouf, Koffie, Kornél Kovács, Kraantje Pappie, L’Chaim, Los Paja Brava, Luminize, Marc O’Reilly, Mysterious Blues Bastards, New Dosis Audio, Niko, No Justice, Pete Philly, Piñata, Roxeanne Hazes, Small Time Crooks, Son Mieux, Supersonic Blues, The Brahms, The Homesick, The Howlin’, The Lumes, The Yawpers, Tim Knol, Tom Trago en VXUY.

www.thelifeilive.nl

Luister hier naar het interview met Patrick Clerckx van The Life I Live op Den Haag FM.