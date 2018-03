Verslavingshuis Woodstock blij met “respectvolle” uitzending RTL

Verslavingshuis Woodstock van Parnassia levert al tien jaar op een unieke manier zorg aan oudere mensen met verslavingsproblematiek. Dat was ook de reden waarom Beau van Erven Dorens daar opnames heeft gemaakt voor zijn programma Beau Five Days Inside. “Voor ons is een cameraploeg over de vloer niets nieuws, maar ik vind dat de uitzending op een respectvolle manier het leven in Woodstock liet zien”, vertelde leidinggevende Koos Maquelin bij Parnassia op Den Haag FM.

Binnen de instelling mogen 45-plussers met verslavingsproblemen op hun kamer gebruiken. Op social media hebben mensen positief en negatief gereageerd. “Zo gaat het in de mediawereld”, zegt Koos. De mensen in de kliniek hebben al meerdere behandelingen ondergaan, maar zijn er niet in geslaagd af te kicken. “Dan kun je twee dingen doen: ze op straat laten leven zonder volwaardig leven, of we bieden ze de zorg zoals wij het doen.”

Het lijkt Koos goed als er meer plekken in Nederland op deze manier zorg zouden bieden. Het gaat dan niet alleen om problemen met drugs maar ook met drank. “Het grootste probleem is drankverslaving en die mensen zijn er al binnen Woodstock. Zoals de reclamespot zegt, het maakt meer kapot dan je lief is.” De zesde uitzending van Beau Five Days Inside over Woodstock werd dinsdagavond uitgezonden op RTL 4.

Foto: Google Streetview

Luister hier naar het interview met Koos Maquelin op Den Haag FM.