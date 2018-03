Rondje Den Haag: start werkzaamheden Oude Centrum

Den Haag FM belt elke woensdagochtend met een van de acht Haagse stadsdeeldirecteuren om te praten over wat er de komende tijd in het stadsdeel gebeurt.

Iedere stadsdeeldirecteur heeft een eigen team dat voor de leefbaarheid en het welzijn in de wijken zorgt. Niet alleen, maar juist samen met de bewoners. Hagenaars kunnen bij de stadsdeeldirecteuren terecht met alle ideeën op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Er is budget voor plannen van bewoners die helpen om het in de buurt schoon, heel en veilig te houden.

Deze week sprak Justin in Haagse Ochtendradio met Marc Prins, de stadsdeeldirecteur van het centrum, over de werkzaamheden in de Stationsbuurt. Daar wordt de komende acht maanden de route van Station Hollands Spoor naar het Oude Centrum aangepakt. In samenspraak met de wijkbewoners en belangenorganisaties is er een plan gemaakt en begin april wordt er een start gemaakt. “Het stuk gaat de komende tijd in drie fases op de schop, vertelt Prins. “Dat betekent dat de weg wordt versmald, er komt meer ruimte voor voetgangers, meer groen en er komt dus een prachtige toegang van en naar het centrum”. Verder sprak Prins over een grote handhavingsactie in de Stationsbuurt waarbij onder andere 29 horecazaken, 14 panden en 80 voertuigen gecontroleerd zijn.

Luister hier naar het interview met Marc Prins op Den Haag FM.