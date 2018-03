Stichting Lotje in de race voor Paul van Vliet Award

Meer in

Stichting Lotje uit Den Haag is één van de de vijf genomineerden die kansmaakt op de zogeheten Paul van Vliet Award. De prijs, een initiatief van Unicef en de Efteling, wordt woensdagmiddag in het sprookjespark uitgereikt aan een Nederlandse organisatie die zich volgens Unicef op de meest bijzondere manier inzet voor kinderen.

De Haagse stichting zet zich in voor arme kinderen in Den Haag. Een van de acties van Stichting Lotje is de Kast van Lotje. Deze kast biedt kleding en speelgoed aan kinderen en ouders die daar geen geld voor hebben, bijvoorbeeld een goede winterjas. Onlangs werd de vijftiende kast geopend.

In het theater van de Efteling presenteren de vijf genomineerden zich aan de jury, bestaande uit onder anderen de Haagse cabaretier Paul van Vliet, eveneens ambassadeur van Unicef Nederland, Suzanne Laszlo (directeur Unicef Nederland) en drie tieners van het Unicef Jongerenpanel. Ter plekke beslist de jury welke organisatie de beste ‘Ambassadeur voor kinderen’ is. De winnaar ontvangt de Award, een beeld gemaakt door kunstenaar Loek Bos, en een geldprijs van 10.000 euro.

Luister hier naar een interview met Els Kodde van Stichting Lotje op Den Haag FM.