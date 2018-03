Verhuizing Dierenambulance in volle gang: tientallen zieke katten, honden en vogels naar nieuwe locatie

Drukte bij de Dierenambulance Den Haag. Niet alleen omdat de telefoon roodgloeiend staat van alle meldingen, maar vooral omdat woensdag is begonnen met de verhuizing van tientallen dieren vanaf de tijdelijke locatie aan de Binckhorstlaan naar hun nieuwe gebouw aan de Benoordenhoutseweg.

De verhuizing is een aardige operatie. Ruim tachtig dieren, variërend van honden, katten, vogels en zelfs een nerts, worden met de dierenambulance van het tijdelijke onderkomen naar de nieuwbouw gereden. Een heel gedoe, erkent woordvoerder Henny Greven, maar hard nodig omdat de Dierenambulance al lange tijd uitkijkt om zich in het nieuwe pand te vestigen. “Alles bij elkaar heeft het tien jaar geduurd om de nieuwbouw te realiseren, dus we zijn ontzettend blij dat het nu eindelijk zover is”, aldus Greven tegen Den Haag FM.

Het nieuwe hospitaal is vijf keer zo groot als het oude en beschikt naast de ‘kamers’ waar de dieren verblijven, over onder meer een quarantaineruimte en een zaal waar voorlichting kan worden gegeven aan bijvoorbeeld schoolklassen. Het gebouw kostte meer dan twee miljoen euro. Ruim de helft daarvan is bij elkaar gebracht via particulieren, fondsen en bedrijven. Het andere deel heeft de organisatie de afgelopen tien jaar bij elkaar gespaard.