Vrederust bekroond tot eerste ‘vreedzame wijk’ van Den Haag

Vrederust is sinds woensdag de eerste ‘vreedzame wijk’ van Den Haag geworden. Scholen, bewoners en welzijnsclubs spreken hier af kinderen samen op te voeden tot nette burgers, die zelf problemen signaleren en conflicten kunnen oplossen.

Zo werken verschillende scholen in deze buurt volgens de ‘vreedzame’ methode, die leerlingen bijbrengt niet te vechten maar te praten. Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen al eens per week les in het oplossen van conflicten die in de klas op of het schoolplein ontstaan. Onderdeel van de lessen is het opleiden van een aantal kinderen tot mediator, die bemiddelen als er ruzies zijn.

“Op school leer je al taal en rekenen, maar hier leren ze ook over diversiteit en fatsoen. Alles wat kan helpen om een goede burger te zijn”, vertelt projectleider Dennis de Vries aan Den Haag FM. “Ik ga er soms gewoon bij zitten als ik een jonge mediator zijn of haar ding zie doen. Wij als volwassenen kunnen er ook nog veel van leren.”

Vreedzame rap

Om de samenwerking in de wijk te bezegelen is er woensdagmiddag een intentieverklaring door drie scholen ondertekend. “Kinderen van alle drie de scholen hebben samengewerkt voor een ‘vreedzame rap’, die werd opgevoerd bij de ondertekening.”

Dennis is niet alleen in Vrederust bezig om het een ‘vreedzame wijk’ te maken, maar ook in Kortenbos in het centrum. “We zijn gelijktijdig bezig geweest met beide wijken en nu willen we meer op Kortenbos focussen”. Of het initiatief in andere wijken nog wordt uitgerold is niet zeker. “Het einde is nog niet in zicht wat mij betreft. De gemeente en de samenleving reageren heel positief en hebben er behoefte aan.”

Luister om 15.00 uur naar een interview met Dennis de Vries op Den Haag FM.