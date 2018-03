WINACTIE: Vrijkaarten voor Maceo Parker in het Paard

Zaterdag Live op Den Haag TV over gedwongen verhuizingen uit verzorgingshuizen

Elke week is het programma Zaterdag Live te zien op Den Haag TV en te beluisteren op Den Haag Totaal. In de uitzending komend weekend wordt onder meer aandacht besteed aan gedwongen verhuizingen uit verzorgingshuizen.

In de verzorging is een grootschalige transitie gaande waarbij ook gebouwen worden getransformeerd. Huidige bewoners moeten verhuizen en kunnen soms niet terugkeren naar hun vertrouwde plek.

In de studio van RTV Discus aan De Dreef 247 wordt zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur gesproken over gedwongen verhuizingen uit verzorgingshuizen met verschillende betrokkenen en politici. In het programma wordt verder live opgetreden door singer/songwriter David Savage.