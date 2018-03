Barbierbus knipt voor het goede doel bovenop Alp d’Huez

De mobiele barbershop van Guillain Barbers draagt op 6 en 7 juni bij aan de actie Alpe d’HuZes in de strijd tegen kanker. Bovenop de Alpe d’Huez in Frankrijk kunnen heren twee dagen lang geknipt en getrimd worden. “Volgens mij ben ik de eerste mobiele barbier ooit die daarboven staat”, vertelde Guillain Baan op Den Haag FM.

Voor de dertiende keer gaan deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend de berg te lijf voor het goede doel. Dit is niet het eerste goede doel waar Guillain aan meewerkt. “Ik wil twee keer per jaar iets goeds doen. Zo heb ik vorig jaar mijn kop geschoren om geld in te zamelen.” Deze zomer doet de barbier dat door zijn beroep uit te voeren. “Ik geniet van mijn vrijheid en kan mijn werk overal doen, daarom wil ik op deze manier wat terugdoen voor de samenleving.”

Om zijn doel van 10.000 euro te halen moeten 200 mensen per dag in zijn barbierstoel plaatsnemen. Daarom wil Guillain met een spandoek waar bedrijven op kunnen adverteren ook geld inzamelen. “Het wordt twee dagen lang full-time knippen.” De gehele opbrengst wordt aan het goede doel geschonken.

Luister hier naar het interview met Guillain Baan op Den Haag FM.